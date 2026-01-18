menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Reaksi Wapres Gibran Soal Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi, Ada Kata Tak Kenal

Reaksi Wapres Gibran Soal Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi, Ada Kata Tak Kenal

Reaksi Wapres Gibran Soal Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi, Ada Kata Tak Kenal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak mengetahui detail mengenai laporan polisi yang dilayangkan pihak tertentu, seolah mewakilinya.

Gibran menyatakan sama sekali tidak mengenal pelapor Pandji Pragiwaksono yang menyeret namanya.

Dia juga menegaskan tidak terlibat dalam proses pelaporan terhadap pendiri The Founders tersebut.

Baca Juga:

"Saya enggak tahu yang melaporkan, itu juga enggak ada hubungannya sama saya juga," kata Gibran, dikutip dari kanal YouTube Tretan Universe, Minggu (18/1).

Pada kesempatan tersebut, Gibran sekaligus meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.

Wapres menyebut laporan tercatat sebenarnya bukan terkait penghinaan fisik atau materi mata ngantuk yang menyeret namanya.

Baca Juga:

Namun, namanya ikut terseret karena topik tersebut menjadi perbincangan dan viral.

"Itu laporannya penistaan agama, yang soal fisik enggak ada dilaporkan," kata Gibran menerangkan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan tidak mengetahui detail mengenai laporan polisi yang dilayangkan pihak tertentu, seolah mewakilinya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI