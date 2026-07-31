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Real Madrid Boyong Carlos Espi dari Levante

Real Madrid Boyong Carlos Espi dari Levante
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ARSIP - Penyerang Levante Carlos Espi merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Alaves pada pertandingan Liga Spanyol di Stadion Ciutat de Valencia, Valencia, Jumat (27/2/2026) waktu setempat. (Antara/laliga.com)

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid memboyong Carlos Espi dari Levante pada bursa transfer musim panas ini.

Carlos Espi merupakan pemain lokal Spanyol, yang menjadi andalan Levante selama tiga musim terakhir.

Espi dikontrak Real Madrid selama lima tahun atau hingga 2031.

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"Real Madrid C.F. dan Levante U.D. telah mencapai kesepakatan untuk transfer pemain Carlos Espí, yang akan dihubungkan dengan klub kami untuk lima musim ke depan, sampai 30 Juni 2031," tulis Real Madrid, Jumat (31/7).

Los Blancos bergerak aktif di bursa transfer musim panas untuk mencari pemain penyerang murni, menyusul kabar Gonzalo Garcia yang dirumorkan akan segera bergabung dengan Fulham.

Espi merupakan pemain andalan Levante selama tiga musim terakhir.

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Penyerang berusia 21 tahun tersebut total telah mencatatkan 22 gol dari 66 pertandingan.

Penyerang Tim Nasional U-20 Spanyol itu pada musim lalu terpilih sebagai pemain terbaik U-23 Liga Spanyol.

Real Madrid mendatangkan striker baru Carlos Espi pada bursa transfer musim panas ini. Espi merupakan penyerang andalan Levante.

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