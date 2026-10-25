Real Madrid Dihantam Kabar Buruk Menjelang El Clasico, Barcelona Bisa Diuntungkan

jpnn.com - Real Madrid menghadapi persoalan besar menjelang duel panas melawan Barcelona pada pekan ke-10 La Liga 2026/2027.

Los Blancos dipastikan kehilangan penjaga gawang utama mereka Thibaut Courtois, yang harus menepi akibat terserang flu.

Pertandingan yang akan berlangsung di Camp Nou pada Senin (26/10/2026) dini hari WIB itu pun menjadi tantangan tersendiri bagi Madrid.

Absennya kiper asal Belgia tersebut memaksa tim menyiapkan Andriy Lunin sebagai pilihan utama di bawah mistar.

Real Madrid mengumumkan perubahan komposisi pemain hanya beberapa saat sebelum pertandingan bertajuk El Clasico itu. Klub juga memasukkan Illia Voloshyn ke dalam skuad untuk mengisi tempat yang ditinggalkan Courtois.

"Thibaut Courtois harus mundur dari pertandingan pekan ke-10 La Liga melawan Barcelona setelah mengalami serangan flu," demikian pernyataan klub.

Andriy Lunin Mendapat Tantangan Besar

Absennya Courtois membuka kesempatan bagi Andriy Lunin untuk mengambil peran penting dalam pertandingan yang sarat gengsi ini.

Kiper asal Ukraina berusia 27 tahun tersebut selama ini menjadi pelapis Courtois, tetapi sudah memiliki pengalaman menghadapi tekanan di kompetisi besar.