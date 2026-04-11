Real Madrid Ditahan Imbang Girona, Tertinggal 6 Angka dari Barcelona
jpnn.com - JAKARTA - Laga Real Madrid vs Girona pada pekan ke-31 Liga Spanyol 2025/26 di Stadion Santiago Bernabeu pada Sabtu dini hari WIB berakhir imbang 1-1. Los Blancos harus puas berbagi poin dengan Girona.
Padahal, Real Madrid sempat unggul lebih dahulu melalui gol Federico Valverde, tetapi tim tamu mampu menyamakan kedudukan lewat Thomas Lemar.
Tambahan satu poin membuat Real Madrid kini tertinggal enam angka dari Barcelona di puncak klasemen sementara Liga Spanyol.
Selain itu, Madrid juga belum kembali ke jalur kemenangan setelah sebelumnya kalah dari Mallorca di Liga Spanyol dan Bayern Muenchen di Liga Champions. Girona menempati peringkat 12 dengan torehan 38 poin, demikian yang dilansir laman resmi LaLiga.
Sejak awal pertandingan, Madrid tampil dominan dan langsung menekan pertahanan Girona.
Meski demikian, tim tamu justru hampir membuka keunggulan pada menit ke-14 lewat Azzedine Ounahi, tetapi upayanya masih bisa digagalkan kiper Andriy Lunin.
Madrid merespons melalui peluang Vinicius Junior pada menit ke-19, disusul tembakan jarak jauh Valverde pada menit ke-28.
Namun, hingga turun minum, skor tetap bertahan 0-0 meski tuan rumah mendominasi jalannya laga.
