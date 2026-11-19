jpnn.com - JAKARTA - Arda Guler akan tetap berkostrum Real Madrid. Kontrak gelandang Timnas Turki itu diperpanjang hingga 30 Juni 2032 dari sebelumnya hanya sampai 2029. Kesepakatan terbaru tersebut memperpanjang masa bakti Guler bersama klub raksasa Spanyol itu selama tiga tahun.

"Real Madrid C.F. dan Arda Guler telah sepakat untuk memperpanjang kontrak pemain kami, yang akan tetap terikat dengan klub hingga 30 Juni 2032," demikian pernyataan resmi klub yang dikutip dari laman Real Madrid, Kamis.

Pengumuman perpanjangan kontrak tersebut disampaikan Real Madrid pada Rabu (18/11) waktu setempat. Perpanjangan kontrak tersebut memastikan Guler tetap menjadi bagian dari skuad Real Madrid hingga akhir musim 2031/2032.

Menyusul pengumuman tersebut, Guler melalui akun pribadinya di Instagram mengungkapkan kebanggaan dan kebahagiaannya dapat melanjutkan karier bersama Madrid. "Mengikuti jejak para legenda yang telah mengukir nama mereka dalam sejarah sepak bola di klub terbesar di dunia adalah kehormatan besar bagi saya," katanya.

"Impian saya adalah mengenakan seragam ini selama bertahun-tahun, memenangi gelar-gelar baru bersama, dan suatu hari nanti meninggalkan jejak saya sendiri dalam sejarah unik ini," lanjutnya.

Dalam unggahan yang sama, Guler menyampaikan terima kasih kepada Presiden Real Madrid Florentino Perez, keluarga, rekan setim, jajaran staf dan pelatih, serta para pendukung Los Blancos di seluruh dunia atas dukungan yang diberikan sejak pertama kali dia bergabung.

Guler didatangkan Real Madrid dari Fenerbahce pada Juli 2023 ketika masih berusia 18 tahun.

Memasuki musim keempatnya bersama Los Blancos, gelandang serang tersebut telah mencatatkan 126 penampilan di seluruh kompetisi dengan torehan 22 gol dan 32 assist.