Real Madrid Pinjamkan Endrick ke Lyon

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid resmi meminjamkan pemain muda mereka, Endrick, ke klub Prancis, Olympique Lyonnais. Meski Lyon sempat berupaya menyertakan opsi pembelian permanen dalam kesepakatan, Real Madrid menolak tawaran tersebut.

Los Blancos masih meyakini bahwa Endrick memiliki peran penting di masa depan dan tetap masuk dalam proyek jangka panjang klub di Santiago Bernabeu.

“Olympique Lyonnais dengan senang hati mengumumkan telah tercapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk mendatangkan Endrick, dengan status pinjaman dengan senilai hingga 1 juta euro (Rp 19 miliar) sampai akhir musim,” demikian pernyataan resmi klub asal Prancis tersebut pada Rabu (24/12).

Kesepakatan ini sejatinya telah tercapai sejak beberapa pekan lalu. Endrick sepakat menghabiskan enam bulan ke depan bersama Lyon setelah jarang mendapatkan menit bermain di Real Madrid yang dilatih Xabi Alonso. Dia juga tidak masuk dalam rencana utama tim untuk paruh kedua musim ini.

Endrick dijadwalkan bergabung dengan skuad barunya pada 29 Desember mendatang. Kepindahan ini diharapkan memberi menit bermain lebih banyak bagi Endrick, sekaligus kesempatan untuk mengembangkan potensinya di kompetisi Ligue 1 sebelum kembali ke Real Madrid pada akhir musim.

Transfer ini sekaligus menjadi kesempatan Endrick untuk membuktikan dirinya menjelang Piala Dunia 2026. Dia akan mencoba untuk menembus skuad timnas utama Brasil demi tampil di turnamen terbesar tersebut. (antara/jpnn)