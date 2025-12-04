Real Madrid Raih Kemenangan Penting dari Athletic Bilbao

jpnn.com - BILBAO - Real Madrid memangkas jarak dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen La Liga, seusai meraih kemenangan dari tuan rumah Athletic Bilbao, di San Mames, Kamis (4/12) dini hari WIB.

Selain untuk menjaga jarak dengan Barca, kemenangan itu dianggap krusial lantaran San Mames selama ini sering menghadirkan mimpi buruk buat Real Madrid.

"Ini mungkin pertandingan terlengkap yang pernah kami mainkan sejauh ini. Di stadion yang penuh tuntutan dan di momen penting," ujar Pelatih Real Madrid Xabi Alonso di laman klub.

Real Madrid tampil apik dan menang 3-0. Kylian Mbappe mencetak brace, yakni pada menit ke-7 dan ke-59, serta gol dari Eduardo Camavinga di menit ke-42.

"Dia (Mbappe) dalam performa yang sedang baik. Pergerakan dan koneksinya dengan Vinicius sangat baik. Sejak menit pertama, tim sudah menunjukkan bahwa kami harus menang di sini," tutur Alonso.

Si pelatih juga tak lupa memberi poin lebih untuk kiper Thibaut Courtois yang membuat tiga-empat penyelematan penting. "Tidak mengherankan dia (Courtois) bisa seperti itu, tetapi tetap saja kami harus memujinya. Dia memungkinkan kami untuk mempertahankan keunggulan dan terus mengembangkan serangan," kata Alonso.

Hasil itu membuat Real Madrid mengoleksi 36 poin, selisih satu poin dari Barca. (rm/jpnn)

Klasemen La Liga

