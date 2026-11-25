jpnn.com - MADRID - Real Madrid menang comeback dari PSV dengan skor 5-1 pada matchday kelima fase penyisihan Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu (25/11) dini hari WIB.

Kemenangan Madrid hadir berkat gol Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe (brace) dan Vinicius Junior, sedangkan PSV sempat unggul via penalti Ivan Perisic.

Hasil itu membuat Real Madrid untuk sementara memimpin klasemen fase liga dengan 15 poin dari lima pertempuran.

Kemenangan itu membuat Real Madrid selalu menang dalam sepuluh laga terakhir mereka di semua kompetisi, dan sembilan di antarannya diperoleh dengan cara luar biasa, yakni menang di atas 1-0.

Real Madrid di 9 Laga Terakhir

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Di sisi lain, kekalahan membuat PSV turun ke posisi ke-28 klasemen sementara fase liga Liga Champions.

“Kami menang karena memegang kendali penuh di babak kedua," tutur Pelatih Real Madrid Jose Mourinho setelah laga melawan PSV seperti dipetik dari halaman Real Madrid.

"Ketika para pemain di lini depan mulai bangkit serta bermain dengan penuh kegembiraan, hal seperti ini pun bisa terwujud,” imbuhnya. (rmc/jpnn)