Real Madrid vs Athletic: Los Blancos Tutup Musim dengan Kemenangan

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menutup musim Liga Spanyol 2025/2026 dengan kemenangan di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu dini hari WIB.

Pada pertandingan pekan ke-38 Liga Spanyol, Real Madrid menang 4-2 atas Athletic Club.

Dikutip dari laman Liga Spanyol, kemenangan itu memastikan Los Blancos berada di posisi runner-up klasemen akhir dengan koleksi 86 poin.

Sementara itu, Athletic Club harus puas menutup kompetisi di peringkat ke-12 dengan 42 poin.

Laga tersebut juga menjadi momen emosional karena menandai pertandingan terakhir Daniel "Dani" Carvajal dan David Alaba bersama Real Madrid.

Meski sudah dipastikan gagal merebut gelar juara Liga Spanyol, Real Madrid tetap menurunkan kekuatan terbaik di hadapan pendukungnya sendiri.

Tim asuhan Alvaro Arbeloa itu langsung tampil agresif sejak menit awal.

El Real mendominasi jalannya pertandingan.