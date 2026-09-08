Real Madrid vs Inter Milan: Nerazzurri Datang ke Bernabeu dengan Catatan Kelam

jpnn.com - Inter Milan membawa modal positif saat bertamu ke markas Real Madrid pada matchday pertama Liga Champions 2026/2027.

Namun, ada satu catatan sejarah yang patut diwaspadai Nerazzurri.

Inter akan menghadapi Madrid di Santiago Bernabeu, Rabu (9/9/2026) dini hari WIB.

Stadion berkapasitas 83.186 penonton itu menjadi tempat yang sulit ditaklukkan Inter.

Terakhir kali Inter mampu pulang dari markas Los Blancos dengan kemenangan terjadi pada 1966/67 atau 60 tahun silam.

Enam dekade berlalu, tetapi Inter belum juga mampu mengulang pencapaian tersebut.

Situasi itu membuat pertandingan pembuka Liga Champions 2026/27 menjadi ujian berat bagi pasukan Cristian Chivu. Terlebih, lawan yang mereka hadapi bukan tim sembarangan.

Chivu Berani Lawan Sejarah

Alih-alih menjadikan rekor buruk sebagai alasan untuk bermain aman, Chivu justru ingin Inter menunjukkan keberanian.