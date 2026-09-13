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Real Madrid vs Rayo Vallecano: Emil Audero Dibombardir Kylian Mbappe cs

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Emil Audero Dibombardir Kylian Mbappe cs
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Emil Audero mencatatkan debut bersama Rayo Vallecano. Foto: X/RayoVallecano.

jpnn.com - Emil Audero langsung menghadapi partai besar pada debutnya bersama Rayo Vallecano. Kiper Timnas Indonesia itu harus melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu, Minggu (13/9/2026) dini hari WIB.

Mantan pemain Inter Milan itu dipaksa melakukan tujuh penyelamatan. Namun, Rayo tetap pulang dengan kekalahan telak 1-4.

Meski empat kali memungut bola dari gawangnya, Emil Audero tetap memperlihatkan sejumlah penyelamatan penting.

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Penjaga gawang berusia 29 tahun itu tercatat menggagalkan beberapa peluang berbahaya Madrid.

Vinicius Jr menjadi salah satu pemain yang gagal menaklukkan Emil ketika mendapat peluang pada menit ke-25.

Pada babak kedua, kiper kelahiran Mataram itu kembali menunjukkan refleksnya saat menghalau ancaman Denzel Dumfries, Antonio Rudiger, hingga Arda Guler.

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Pencetak Gol Real Madrid

Kylian Mbappe menjadi salah satu pemain yang paling merepotkan lini belakang Rayo dengan torehan dua gol.

Alvaro Carerras dan Jude Bellingham melengkapi pesta gol El Real.

Emil Audero langsung menghadapi partai besar pada debutnya bersama Rayo Vallecano. Kiper Timnas Indonesia itu harus melawan Real Madrid.

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