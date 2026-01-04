menu
Real Madrid vs Real Betis: Ujian Pertama Los Blancos Tanpa Mbappe
Arsip foto - Kylian Mbappe dari Real Madrid (kanan) bersaing dengan Javi Rodriguez dari Celta Vigo saat pertandingan sepak bola La Liga antara Real Madrid dan Celta Vigo di stadion Santiago Bernabeu di Madrid, Spanyol, Minggu (7/12/2025). ANTARA/Xinhua/Gustavo Valiente/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid akan menghadapi Real Betis dalam lanjutan Liga Spanyol tanpa kehadiran sang penyerang, Kylian Mbappe yang mengalami cedera lutut.

Meski demikian, Pelatih Real Madrid Xabi Alonso telah menyiapkan pengganti Mbappe.

Alonso mengisyaratkan bahwa Vinicius Junior dan Rodrygo Goes akan menjadi tumpuan Real Madrid selama Kylian Mbappe absen karena cedera.

"Rodrygo dapat bermain di mana saja di depan, bisa di kanan, kiri atau tengah. Ada beberapa opsi untuk menggantikan Kylian dan dia salah satunya," ujar Alonso dikutip dari laman Real Madrid, Sabtu (3/1).

Sementara, Alonso menyebut Vinicius dalam kondisi bugar dan bahagia setelah menjalani libur akhir tahun. "Libur memang bagus untuk kami semua. Memulai kembali dengan energi baru setelah tekanan intens pada Desember," ungkap Alonso.

Mbappe harus menepi karena cedera lutut dan itu dikonfirmasi Madrid pada awal Januari 2026.

Meski Madrid tidak mengumumkan berapa lama pesepak bola asal Prancis itu akan menjalani perawatan, media-media Eropa menyebut Mbappe kemungkinan absen selama sekitar tiga pekan.

Kehilangan Mbappe bisa saja mengurangi ketajaman Madrid.

