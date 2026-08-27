Real Madrid Vs Real Sociedad: Tuan Rumah Berpesta, Mbappe 3 Gol

jpnn.com - MADRID - Real Madrid menghantam Real Sociedad pada pekan kedua La Liga di Santiago Bernabeu, Kamis (27/8) dini hari WIB.

Tuan rumah menang 4-1. Kylian Mbappe tampil sebagai bintang kemenangan dengan tiga golnya.

Hasil itu membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan.

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"Sementara itu, Real Sociedad terpuruk di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin," bunyi ulasan di laman resmi La Liga.

Madrid langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai dengan mengandalkan trio Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham.

Sociedad lebih banyak mengandalkan serangan balik dan sesekali mengancam melalui Mikel Oyarzabal.

Madrid akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-40.

Mbappe mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan umpan Federico Valverde. Madrid pun unggul 1-0.