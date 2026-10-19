Real Madrid vs Sevilla: Mbappe Brace, Los Blancos Menang 4-1

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menang besar 4-1 atas Sevilla pada laga pekan kesembilan Liga Spanyol 2026/27 di Stadion Santiago Bernabeu, pada Senin.

Pada ini, penyerang Real Madrid Kylian Mbappe mencetak brace atau dua gol ke gawang Sevilla, salah satunya melalui eksekusi penalti panenka.

Dua gol lainnya dicetak Arda Guler dan Yan Diomande. Sevilla hanya mampu mencetak satu gol ke gawang Real Madrid melalui Manu Bueno di babak kedua

Tambahan tiga angka membuat Real Madrid mengoleksi 21 poin dan menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol.

Mereka tertinggal enam poin dari Barcelona yang memimpin persaingan Liga Spanyol, demikian laman resmi LaLiga.

Sevilla lebih dahulu mengancam Real Madrid pada menit ke-15.

Gabriel Suazo berkolaborasi dengan Ruben Vargas di kotak penalti, sebelum winger asal Swiss tersebut melepaskan tembakan. Namun, bola hanya melintas tipis di sisi gawang Real Madrid yang dijaga Thibaut Courtois.

Los Blancos memecah kebuntuan pada menit ke-30. Mulanya, Jude Bellingham mengalirkan bola kepada Yan Diomande di sisi kiri. Setelah menusuk ke tengah, pemain asal Pantai Gading itu mengirim umpan tarik yang disambut Guler dengan tembakan melengkung kaki kiri ke sudut jauh gawang. Real Madrid unggul 1-0.