Real Madrid vs Villarreal: Los Blancos Menang Tipis 1-0, Vinicius Kartu Merah

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menang 1-0 atas Villareal pada pertandingan pekan kedelapan Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Sabtu waktu setempat,

Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak Yan Diomande ketika laga memasuki menit ke-63, demikian catatan La Liga.

Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari delapan pertandingan. El Real terpaut enam angka dari Barcelona di posisi pertama.

Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan delapan poin dari delapan laga, unggul lima angka dari zona degradasi.

Los Blancos mengakhiri pertandingan dengan 10 orang setelah penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72.

Madrid mendapatkan peluang terlebih dahulu melalui tendangan jarak dekat yang dilepaskan Kylian Mbappe, akan tetapi bola masih mengenai tiang kiri gawang Villarreal. Los Blancos berusaha unggul terlebih dahulu, akan tetapi hingga babak pertama usai, skor imbang tanpa gol tetap bertahan untuk kedua tim.

Memasuki babak kedua, Madrid kembali berupaya membongkar lini pertahanan Villarreal. Namun, beberapa upaya mereka belum membuahkan hasil.

Gol yang ditunggu Madrid akhirnya tercipta pada menit ke-62 melalui aksi yang dilakukan Yan Diomande sehingga skor berubah menjadi 1-0 meski sempat ditinjau oleh VAR.