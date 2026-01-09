menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Realisasi APBN 2025: Belanja Negara Rp 3.451 T, Pendapatan Cuma Rp 2.756 T, Tekor!

Realisasi APBN 2025: Belanja Negara Rp 3.451 T, Pendapatan Cuma Rp 2.756 T, Tekor!

Realisasi APBN 2025: Belanja Negara Rp 3.451 T, Pendapatan Cuma Rp 2.756 T, Tekor!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan angka realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025.

Purbaya memaparkan rincian capaian pendapatan dan belanja negara di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Total Pendapatan Negara tercatat mencapai Rp 2.756,3 triliun hingga akhir periode pelaporan.

Baca Juga:

Angka tersebut, menurut Menkeu, setara dengan 91,7% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN.

Secara spesifik, Purbaya menyoroti sektor perpajakan yang menjadi tulang punggung penerimaan negara.

"Terus kalau lihat Pendapatan Perpajakannya, langsung di bawahnya, penerimaan pajak hanya 1.917,6. Ini hanya 87,6% dari APBN," ujar Purbaya dalam agenda APBNKita, dikutip Jumat (9/1).

Baca Juga:

Sementara itu, sektor Kepabeanan dan Cukai mencatatkan kinerja yang hampir memenuhi target penuh.

Realisasi Kepabeanan dan Cukai tercatat sebesar Rp 300,3 triliun atau 99,6% dari target.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan angka realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI