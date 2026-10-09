Realisasi Defisit APBN 2026 Capai Rp319 Triliun, Menkeu Suahasil Sebut Masih On Track

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 bergerak sejalan dengan desain awal (on track).

Hingga 30 September 2026, nilai defisit tercatat sebesar Rp319 triliun atau setara dengan 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi tersebut tercatat masih jauh di bawah total pagu defisit yang dirancang untuk keseluruhan tahun anggaran 2026, yakni sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.

“Ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan, didesain untuk defisit,” ujar perwakilan Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen terhadap target APBN. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 25,5 persen (year-on-year/yoy).

Salah satu komponen Pendapatan Negara, yaitu Penerimaan Perpajakan, mencetak realisasi Rp1.847,7 triliun, setara 68,6 persen APBN dan tumbuh 21,8 persen (yoy).

Penerimaan Perpajakan terdiri atas Penerimaan Pajak yang terhimpun sebesar Rp1.607,6 triliun (68,2 persen APBN, tumbuh 24,1 persen yoy) serta Kepabeanan dan Cukai Rp240,1 triliun (71,5 persen APBN, tumbuh 8,5 persen yoy).

Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkumpul sebesar Rp492,3 triliun, setara 107,2 persen APBN serta tumbuh 41,7 persen (yoy).