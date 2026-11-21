jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang masih diliputi berbagai persoalan.

Namun, pemerintah terus berupaya melakukan evaluasi untuk menyempurnakan realisasi program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Mas Dar -panggilan akrab Sudaryono- menyampaikan hal itu saat mengunjungi SDN 07 Jambi di Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

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Dalam kesempatan itu, dia menekankan pentingnya melihat pelaksanaan MBG secara menyeluruh, termasuk mencermati berbagai tantangan yang harus diatasi.

“Betul, ada persoalan, kami tidak tutup mata terhadap itu. Kami sedang mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan itu dan kita menghadapi kenyataan bahwa memang MBG sangat dibutuhkan,” ujar Mas Dar.

Sosok kepercayaan Presiden Prabowo itu menegaskan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG tidak boleh mengaburkan tujuan besar program strategis itu sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Oleh karena itu, katanta, pemerintah terus berupaya membenahi pelaksanaan MBG agar program itu kian tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.