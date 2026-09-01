Realisasi Penerima MBG 3B Capai 10,8 Juta, Ini Rinciannya

jpnn.com, JAKARTA - Realisasi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (MBG 3B) tercatat telah mencapai 10.891.415 orang per 18 Agustus 2026.

Capaian tersebut telah menjangkau hampir separuh dari total proyeksi target sasaran nasional yang ditetapkan sebanyak 21.985.314 orang.

Realisasi penerima manfaat tersebut mencakup 964.806 ibu hamil, 2.451.030 ibu menyusui, serta 7.475.579 balita non-PAUD.

Sementara itu, rincian proyeksi target sasaran nasional terdiri atas 2.494.195 ibu hamil, 2.750.340 ibu menyusui, serta 16.740.779 balita non-PAUD.

Guna mendukung penyaluran gizi tersebut, sebanyak 139.775 personel Tim Pendamping Keluarga (TPK) telah aktif diterjunkan hingga 21 Agustus 2026.

"Kami TPK itu memiliki tugas distribusi dan edukasi pola konsumsi pangan sehat keluarga," kata Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN Wahyuniati di kantornya, Jakarta Timur, Senin (31/8).

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Selain dukungan kader, Wahyuniati menjelaskan operasional penyaluran makanan bergizi ini disokong puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdata di BGN.

Kemendukbangga/BKKBN juga telah melakukan pelatihan fasilitator MBG 3B di tingkat provinsi serta sosialisasi panduan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).