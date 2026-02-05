Realisasi Program Free PPN DTP 2026, Parkland Podomoro Lampaui Target Penjualan

jpnn.com, JAKARTA - Realisasi program Free PPN DTP 2026 terbukti memberikan dampak nyata terhadap kinerja penjualan sektor properti, khususnya di kawasan Parkland Podomoro Karawang.

Pasca implementasi kebijakan tersebut, aktivitas penjualan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, baik dari sisi jumlah transaksi, intensitas kunjungan konsumen, maupun kualitas prospek pembeli terutama pada produk segmen keluarga muda.

Program Free PPN DTP 2026 secara langsung menurunkan hambatan awal kepemilikan properti (entry barrier), sehingga keputusan membeli menjadi lebih rasional dan terukur secara finansial.

Baca Juga: Akses Menuju Tol Karawang Barat Makin Mudah dengan Hadirnya Jembatan Parkland

Di Parkland Podomoro Karawang, insentif ini dimanfaatkan secara optimal melalui program serah terima 2026.

Kawasan yang dibangun oleh Agung Podomoro Land di Karawang ini sekaligus membuktikan bahwa stimulus pemerintah benar-benar memberikan dampak positif bagi market properti di radius terdekat proyek Parkland Podomoro Karawang seperti Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta.

“Diproyeksikan 60 unit yang sesuai dengan kriteria program Free PPN DTP akan diserahterimakan tahun ini di klaster Evergreen dan klaster Emory dengan dominasiunit 1 lantai dan shophouse La Promenade,” Kata Regional Marketing Director Agung Podomoro, Tedi Guswana pada Kamis (05/02/26).

Baca Juga: Agung Podomoro Land Proteksi Karyawan Lewat Asuransi Kesehatan PGH dari BRI Life

Dari catatan internal Parkland Podomoro, lonjakan minat paling terlihat pada segmenkonsumen end user usia muda dan produktif serta investor jangka menengah terutama pada unit Viola yang terkena Free PPN.

Konsumen tidak lagi sekadar bertanya soal harga, tetapi mulai masuk ke diskusi yang lebih strategis mulai dari fasilitas perumahan, potensi kenaikan nilai kawasan dan jaminan kawasan tanpa banjir.