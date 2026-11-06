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Realisasi Program Pembukaan Rekening Gratis Mundur, Target Berjalan Akhir Tahun

Realisasi Program Pembukaan Rekening Gratis Mundur, Target Berjalan Akhir Tahun
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PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali ditunjuk sebagai Bank Pembayaran dan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) oleh PT KSEI. Foto: BRI

jpnn.com, JAKARTA - Rencana peluncuran program pembukaan rekening gratis yang sebelumnya sempat diwacanakan mulai berjalan November dipastikan mundur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan saat ini pihak pemerintah masih terus mematangkan persiapan program rekening gratis tersebut.

Kendati mengalami pengunduran jadwal dari target semula, Airlangga memastikan program pembukaan rekening ini akan tetap direalisasikan pada tahun ini.

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Dalam perencanaannya, program pembukaan rekening dengan saldo awal sebesar Rp50 ribu tersebut diproyeksikan akan menyasar sebanyak 25,16 juta penduduk dewasa.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Airlangga saat memberikan keterangan resmi di kantornya, Kamis (5/11).

"Yang rekening gratis masih dalam pematangan, dalam 2 bulan ini akan direalisasikan," ujar Airlangga.

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Sebelumnya sempat diberitakan pemerintah memang tengah mempersiapkan program pembukaan rekening secara massal untuk kuartal IV-2026.

Pelaksanaan program rekening khusus tersebut difokuskan utamanya bagi warga negara yang sudah berusia di atas 17 tahun.

Program pembukaan rekening gratis yang sebelumnya sempat diwacanakan mulai berjalan November dipastikan mundur.

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