Realisasikan Deklarasi Bali, ICEST Institute Launching ICEA dan ICCES 2026

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia for Circular Economy and Sustainability Transformation (ICEST) Institute meluncurkan agenda Indonesian Circular Economy Award (ICEA) dan International Conference on Circular Economy and Sustainability (ICCES) 2026.

Chairman ICEST Institute, Suharman Noerman menyampaikan acara itu sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Bali 2025 yang dihasilkan pada penutupan ICCES perdana pada 18 November 2025 lalu.

Bertemakan "Empowering Leadership, Creating Impact on Sustainable Future Through Circular Economy" atau "Memberdayakan Kepemimpinan, Menciptakan Dampak pada Masa Depan yang Berkelanjutan Melalui Ekonomi Sirkuler", launching tersebut digelar secara hybrid pada Kamis (29/1).

"Deklarasi Bali memberi arti penting bagi penguatan pelaksanaan tata jalan ekonomi sirkular di Indonesia yang sejalan dengan komitmen para pihak terutama pihak dunia usaha dan regulator/pemerintah,” ungkap Suharman dikutip Jumat (30/1).

Adapun launching ICEA dan ICCES 2026 serta Workshop ISO 59000 Series ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang komitmen para pihak baik secara Internasional dan nasioal tentang ekonomi sirkular.

Sebab, ISO 59000 merupakan kerangka kerja internasional dan memandu agar berbagai organisasi bertransisi dari ekonomi linier (habis pakai) menjadi ekonomi sirkular (pemanfaatan limbah tetap menjadi produk berguna).

"ICEST Institute akan mempercepat proses transformasi linier menjadi sirkular model dalam proses bisnis dan percepatan pembangunan serta mempertimbangkan azas-azas keberlanjutan sebagai model pembangunan ekonomi hijau terutama di Indonesia," lanjut Suharman.

Hadir dalam acara Wakil Ketua Dewan Pakar ICEST Institute DR. Edi Iswanto Wiloso gelaran konferensi internasional.