Realme 11.11 Mega Sale Digelar, Diskon 30 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan ganti handphone (Hp) anak muda sering terbentur urusan dompet yang makin tipis pada akhir bulan.

Memahami realita itu, realme menggelar ajang realme 11.11 Mega Sale yang memangkas harga jajaran smartphone andalannya hingga 30 persen.

Langkah itu menyasar para profesional muda, pekerja lapangan, hingga pemuda yang butuh perangkat tangguh tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

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Public Relations Lead realme Indonesia Krisva Angnieszca mengungkapkan bahwa pesta belanja 11.11 kali ini dirancang langsung untuk menjawab kebutuhan harian tersebut.

"Kami ingin anak muda tetap bisa meng-upgrade smartphone andalan mereka tanpa terbebani budget," ujar Krisva dalam keterangannya, Kamis (5/11).

"Oleh karena itu, kami hadirkan diskon hingga 30% super hemat untuk jajaran perangkat bertenaga, berspesifikasi baterai awet, dan tahan banting."

Bintang utama dalam gelaran promo kali ini ditempati oleh lini anyar realme P4 Series, yang menonjolkan kombinasi durabilitas tinggi dan efisiensi daya.

realme P4 Series dijual mulai harga Rp1,9 jutaan hingga Rp2,2 jutaan.