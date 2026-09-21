Realme 16 Pro Edisi Harry Potter Resmi Dirilis, Bisa Keluarkan Warna Eksklusif

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Realme Indonesia resmi meluncurkan 16 Pro edisi Harry Potter di bilangan Jakarta Selatan pada Senin (21/9).

Ponsel itu hadir dengan Quadra Light-Sensing Color-changing Technology melalui Hogwarts Crest Glow Wonder, sebuah inovasi yang bisa mengeluarkan warna eksklusif dari keempat asrama Hogwarts saat perangkat terkena sinar matahari.

Public Relations Lead realme Indonesia Krisva Angnieszca mengatakan melalui peluncuran ponsel ini pihaknya menegaskan komitmennya untuk menghadirkan inovasi yang menyenangkan dan bermakna.

"Dengan memadukan Harry Potter sebagai ikon paling dicintai dan menginspirasi anak muda," ungkap Krisva di sela peluncuran produk tersebut.

Realme 16 Pro edisi Harry Potter Edition menghadirkan desain smartphone yang memadukan elemen-elemen ikonik Hogwarts ke dalam setiap detailnya.

Perangkat itu tampil dengan dominasi warna coklat dan tekstur kulit bermotif argyle.

Selain itu, ponsel itu dilengkapi dengan desain modul kamera unik yang terinspirasi dari mata burung hantu Hedwig di bagian belakang, serta slogan “Welcome to Hogwarts” yang diukir menggunakan laser pada bingkai tengah berbahan logam.

Bagian tengah punggung HP itu terdapat tampilan halus dari lambang keempat asrama Hogwarts.