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realme 16 Pro Harry Potter Segera Dirilis di Indonesia, Ini Bocoran Spesifikasinya

realme 16 Pro Harry Potter Segera Dirilis di Indonesia, Ini Bocoran Spesifikasinya
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realme 16 Pro Harry Potter Edition segera menyapa Indonesia. Foto: realme

jpnn.com, JAKARTA - Memori saat Harry Potter pertama kali melangkah ke Platform 9¾ dan naik kereta ke Hogwarts, selalu punya tempat khusus di hati penggemarnya.

Rasa ajaib itulah yang berusaha dihidupkan kembali oleh realme melalui realme 16 Pro Harry Potter Edition. Hasil kolaborasi bareng Warner Bros.

Discovery Global Consumer Products ini bukan sekadar ponsel bergambar logo film.

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realme merancangnya sebagai "tiket" nostalgia bagi siapa saja yang tumbuh bersama petualangan sang penyihir cilik.

Detail Menyatu dengan Dunia Sihir

Secara visual, bodi belakang ponsel ini berbalut warna cokelat dengan tekstur kulit premium bermotif Argyle—mengingatkan kita pada adegan papan catur raksasa (Wizard’s Chess) yang menegangkan di film pertama.

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Di bagian tengahnya, lambang Hogwarts terukir halus, memberi kesan elegan tanpa terasa mencolok.

Detail kecilnya pun dipikirkan dengan matang. Modul kamera metalik di bagian atas dibuat menyerupai tatapan tajam Hedwig, burung hantu setia milik Harry.

realme 16 Pro Harry Potter Edition. Hasil kolaborasi bareng Warner Bros. Hadir di Indonesia pada 21 September 2026

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