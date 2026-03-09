menu
Realme Buds Clip Tawarkan Fitur AI Translator untuk Terjemahkan 32 Bahasa
Realme buds clip dilengkapi AI translator untuk menerjemahkan komunikasi dengan 32 bahasa. Foto: Natalia Laurens/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Realme kembali menghadirkan inovasi terbaru untuk perangkat audio dengan meluncurkan realme Buds Clip, earbuds nirkabel yang mengusung teknologi kecerdasan buatan (AI) serta desain open-ear yang unik dan stylish.

JPNN berkesempatan mencoba menggunakan realme Buds Clip untuk sejumlah kegiatan dan merasakan keunggulan yang ditawarkan pada earbuds terbaru ini.

Realme Buds Clip ini cocok dipakai untuk menemani kegiatan sehari-hari bagi pengguna yang aktif berkegiatan. Desain realme Buds Clip sangat pas dipakai di telinga sehingga nyaman dipakai sepanjang hari terutama saat aktif mobilitas. 

Desain realme Buds Clip juga sangat ringan. Beratnya hanya 5,3 gram. Telinga pengguna tidak perlu merasa kelelahan saat mendengarkan musik sambil beraktivitas. Nyaman dipakai saat berolahraga lari santai di pagi hari maupun treadmill di rumah.

Selain itu, desain C-Bridge yang diusung realme Buds Clip membantu menghindari tekanan dan rasa sesak di saluran telinga sehingga tetap nyaman dipakai berjam-jam. 

Fitur AI Translator Real-Time

Salah satu keunggulan utama Realme Buds Clip adalah AI Translator, fitur yang memungkinkan pengguna menerjemahkan percakapan secara real-time.

Teknologi ini membantu komunikasi lintas bahasa menjadi lebih mudah, terutama saat bepergian atau berinteraksi dengan orang dari negara berbeda. 

Realme Buds Clip tahan terhadap debu dan percikan air, sehingga cocok digunakan saat berolahraga atau aktivitas luar ruangan.

