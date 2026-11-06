Realme C01 Resmi Dirilis di Indonesia, Harga Rp2 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Realme resmi meluncurkan smartphone terbarunya, realme C01, di Indonesia secara daring pada Jumat (6/11).

Ponsel yang bermain di kelas entry-level ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak muda yang aktif dengan mengombinasikan daya tahan baterai, desain estetis, dan performa yang mulus.

Public Relations Lead realme Indonesia mengatakan Krisva Angnieszca mengungkapkan saat ini anak muda tidak hanya melihat angka spesifikasi, tetapi juga bagaimana smartphone tersebut terasa saat dipakai setiap hari.

"Itulah yang ingin kami jawab melalui realme C01. Baterai 6500mAh membuat pengguna tidak perlu terus-menerus memikirkan sisa daya, sementara UFS 2.2. Semua itu kami kemas dalam Horizon Design yang stylish layaknya desain flagship, sehingga realme C01 bisa menjadi smartphone yang tetap bisa diandalkan untuk waktu yang lama,” kata Krisva.

Realme C01 hadir dengan desain yang terinspirasi dari cakrawala yang membentang tanpa batas.

Inspirasi tersebut diterjemahkan ke dalam panel belakang yang dirancang dengan cermat untuk menghadirkan permukaan yang utuh dan lapang, memberikan kesan bersih, tenang, dan modern, baik saat digenggam maupun saat diletakkan di atas meja.

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Modul kamera pada ponsel itu dibuat lebih sederhana dengan hanya menyisakan ketinggian yang diperlukan untuk lensa, sehingga lensa tampil sebagai titik fokus visual yang muncul secara alami di atas permukaan yang tenang.

Ponsel itu dibekali layar 6,8 inci HD+ LCD Eye-Comfort Display dengan refresh rate 120Hz yang menghadirkan sentuhan halus dan kontrol yang responsif.