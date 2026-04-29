menu
JPNN.comJPNN.com
Realme C100 Buka Era Baru Baterai Tahan Ekstrem dengan Daya 8000mAh

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
realme C100 juga meraih penghargaan dari AnTuTu sebagai Global No.1 dalam All-Day Heavy Usage Test. Foto: dok realme

jpnn.com, JAKARTA - Realme, salah satu brand smartphone memperkenalkan inovasi baterai terbaru untuk “The New Era of Heavy-Usage Endurance”, sekaligus membahas teknologi baterai realme C100 untuk pasar Indonesia. 

Public Relations Lead realme Indonesia Krisva Angnieszca mengatakan realme C100 merupakan pioneer smartphone dengan kapasitas 8000mAh pertama di segmennya.

Produk ini hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna akan perangkat dengan daya tahan baterai yang tinggi untuk penggunaan intens sehari-hari.

Baca Juga:

Kali ini, realme C100 juga meraih penghargaan dari AnTuTu sebagai Global No.1 dalam All-Day Heavy Usage Test.

Penghargaan itu menegaskan pencapaian teknologi baterai realme dalam menghadirkan smartphone dengan baterai besar yang mampu digunakan tahan seharian bahkan dalam skenario penggunaan berat.

“Realme C100 menjadi langkah kami dalam menetapkan standar baru di segmennya melalui kombinasi baterai besar 8000mAh serta daya tahan tinggi untuk menjawab kebutuhan anak kampus di seluruh Indonesia,” kata Krisva di Jakarta, Rabu (29/4).

Baca Juga:

Memimpin Inovasi

Realme telah dikenal sebagai Battery Tech Pioneer, konsisten mendorong batas inovasi baterai smartphone

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
