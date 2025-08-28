Realme Mengembangkan Ponsel dengan Baterai Superbesar 15000 mAh
jpnn.com, JAKARTA - Realme baru saja memamerkan inovasi terbaru yaitu ponsel pintar dengan baterai Ultra-High-Density 15.000 mAh.
Tidak hanya ponsel berkapasitas baterai superbesar 15.000 mAh, Realme juga menunjukkan inovasi lainnya yang dinamakan Chill Fan Phone.
Teknologi Baterai Ultra-High-Density 15.000mAh Realme memecahkan rekor kapasitas baterai terbesar yang ada di industri ponsel pintar.
Hal itu bisa diwujudkan oleh 100 persen teknologi full silicon anode dan baterai mencapai kepadatan energi 1200 Wh/L, daya tertinggi yang pernah dicapai di industri smartphone.Bagi pengguna, terobosan itu benar-benar menghadirkan kebebasan dengan kehadiran perangkat yang mampu bertahan hingga empat hari untuk penggunaan normal.
Lalu, merekam video terus-menerus hingga 18 jam, dan memutar video hingga 53 jam.
Kemudian, inovasi lain Realme Chill Fan Phone menjawab salah satu masalah terbesar gamers panas berlebih atau overheating.
Realme berhasil mengintegrasikan kipas internal miniatur dan pendingin termoelektrik (TEC), sebuah teknologi yang biasanya digunakan pada pendingin eksternal, lalu meminimalkan ukurannya sehingga dapat dipasang langsung ke dalam ponsel pintar.
Teknologi baru itu memungkinkan ponsel seakan memiliki “AC” di dalam komponennya dan sistem pendingin mampu menurunkan suhu inti perangkat hingga 6 derajat Celcius selama penggunaan berat.
Realme baru saja memamerkan inovasi terbaru yaitu ponsel pintar dengan baterai Ultra-High-Density 15.000 mAh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Siap-Siap, Realme GT 7 Series Akan Meluncur Pekan Depan, Ini Bocoran Spesifikasinya
- Realme Memperkenalkan Konsep Ponsel Pintar dengan Baterai 10.000 mAh dan Bodi Tipis
- Realme 14 Pro Menawarkan Fitur Unik, Bagian Belakang dengan Tekstur Kulit Suede
- Catat tanggalnya, Realme Bakal Boyong HP Tahan Banting ke Indonesia
- Realme GT 6 Resmi Hadir dengan Sederet Keunggulan, Harga Rp 7 Jutaan
- Realme 12 5G Akan Meluncur dengan Kamera Tangguh di Indonesia, Catat Tanggalnya