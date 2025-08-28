Realme Mengembangkan Ponsel dengan Baterai Superbesar 15000 mAh

jpnn.com, JAKARTA - Realme baru saja memamerkan inovasi terbaru yaitu ponsel pintar dengan baterai Ultra-High-Density 15.000 mAh.

Tidak hanya ponsel berkapasitas baterai superbesar 15.000 mAh, Realme juga menunjukkan inovasi lainnya yang dinamakan Chill Fan Phone.

Teknologi Baterai Ultra-High-Density 15.000mAh Realme memecahkan rekor kapasitas baterai terbesar yang ada di industri ponsel pintar.

Hal itu bisa diwujudkan oleh 100 persen teknologi full silicon anode dan baterai mencapai kepadatan energi 1200 Wh/L, daya tertinggi yang pernah dicapai di industri smartphone.Bagi pengguna, terobosan itu benar-benar menghadirkan kebebasan dengan kehadiran perangkat yang mampu bertahan hingga empat hari untuk penggunaan normal.

Lalu, merekam video terus-menerus hingga 18 jam, dan memutar video hingga 53 jam.

Kemudian, inovasi lain Realme Chill Fan Phone menjawab salah satu masalah terbesar gamers panas berlebih atau overheating.

Realme berhasil mengintegrasikan kipas internal miniatur dan pendingin termoelektrik (TEC), sebuah teknologi yang biasanya digunakan pada pendingin eksternal, lalu meminimalkan ukurannya sehingga dapat dipasang langsung ke dalam ponsel pintar.

Teknologi baru itu memungkinkan ponsel seakan memiliki “AC” di dalam komponennya dan sistem pendingin mampu menurunkan suhu inti perangkat hingga 6 derajat Celcius selama penggunaan berat.