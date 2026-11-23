jpnn.com, JAKARTA - Armani Exchange (A|X) memperluas pendekatan dalam memperkenalkan identitas fesyen melalui kolaborasi dengan industri hiburan malam di Jakarta.

Brand tersebut menggelar event club partnership pertamanya di Indonesia bersama LTX, SCBD, dengan menghadirkan perpaduan fesyen, musik, dan budaya kontemporer.

Acara tersebut terbuka untuk publik dan dihadiri sejumlah influencer, figur kreatif, serta komunitas A|X.

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Kolaborasi ini menjadi langkah Armani Exchange untuk membawa karakter brand yang ekspresif dan dinamis ke dalam ruang hiburan malam yang dekat dengan gaya hidup generasi masa kini.

Melalui kerja sama tersebut, LTX disulap menjadi ruang pengalaman yang merepresentasikan identitas Armani Exchange.

Branding A|X terlihat di sejumlah area venue, sementara para tamu turut mengenakan koleksi busana brand tersebut sepanjang acara.

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Armani Exchange menghadirkan konsep yang menggabungkan elemen fesyen dan nightlife sebagai bagian dari eksplorasi budaya kontemporer.

Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya brand untuk membangun hubungan lebih dekat dengan komunitas melalui pengalaman yang tidak terbatas pada aktivitas fesyen.