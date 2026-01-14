Rebecca Klopper Tak Kesulitan Bangun Chemistry dengan Kiesha Alvaro

jpnn.com - Aktris Rebbeca Klopper beradu akting dengan Kiesha Alvaro dalam film Ahlan Singapore.

Rebecca Klopper mengaku tak kesulitan membangun chemistry dengan putra sulung Pasha Ungu tersebut.

Dia merasa cukup cepat menemukan koneksi dengan Kiesha Alvaro, sehingga tak kesulitan dalam membangun chemistry untuk film terbaru mereka itu.

"Kalau untuk chemistry, buat kami sih enggak begitu susah ya dicari. Mungkin kurangnya cuman karena waktu. Tetapi, aku ngobrol sama Kiesha juga lumayan cepat connect dan kami juga banyaklah hal-hal yang bisa diomongin," ujar Rebecca Klopper di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Jadi, kami gampang berbaur," sambungnya.

Selain itu, mereka juga kerap nongkrong bareng selama syuting di Singapura demi mengakrabkan diri.

"Selama kami di Singapura juga kita lumayan hangout everyday. Dan sebelum ke Singapura juga kami sempat menyempatkan waktu sendiri untuk kenalan," kata Rebecca Klopper.

Senada dengan itu, Kiesha Alvaro juga tak merasa kesulitan membangun chemistry dengan Rebecca Klopper.