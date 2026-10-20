Rebound, IHSG Kembali Merangkak ke Level 5.100

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan penguatan pada pembukaan sesi perdagangan pagi, pada Selasa (20/10) pukul 09.11 WIB.

Berdasarkan data perdagangan hari ini, IHSG melonjak sebesar 2,55 persen atau bertambah 127,32 poin ke level 5.123,93.

Pada pembukaan perdagangan, IHSG diketahui dibuka pada level 4.980,16, setelah ditutup di posisi 4.996,61 pada hari perdagangan sebelumnya.

Dalam waktu kurang dari 15 menit awal perdagangan, indeks bergerak pada rentang harian antara 4.980,16 hingga menyentuh titik tertinggi di 5.143,34.

Kondisi ini memberikan sinyal pemulihan pasar modal seusai posisi indeks sempat bergerak mendekati level psikologis 5.000 dan titik terendah tahunannya.

Meski rebound, posisi IHSG di level 5.123,93 saat ini masih terpaut cukup jauh dari rekor puncak tertinggi 52 minggunya di level 9.174,47.

Sebelumnya diberitakan, IHSG sempat ambles berkisar di level 4.900-an, usai lembaga MSCI mengumumkan menurunkan peringkat pasar modal Indonesia.

MSCI mengancam penurunan status pasar Indonesia dari Emerging Market langsung ke Standalone Market. (rom/jpnn)