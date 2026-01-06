Rebutan Lahan Parkir, Dua Kelompok Masyarakat Saling Serang di Depan PS Mall Palembang
jpnn.com, PALEMBANG - Dua kelompok masyarakat saling serang di depan Palembang Square (PS) Mall, Selasa (6/1/2026) sekitar pukul 14.11 WIB.
Akibat dari peristiwa tersebut, satu orang korban mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit (RS) Akagani Palembang.
Korban bernama Billy Putra Pratama, 30, warga Jalan RE Martadinata, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) II Palembang.
Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sonny Mahar Budi Adityawan mengungkapkan bahwa peristiwa peristiwa tersebut diduga didipicu terkait penguasaan lahan parkir di kawasan PS Mall.
"Kami masih mendalami dan saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ungkap Sonny.
Sonny mengatakan peristiwa tersebut melibatkan dua kelompok. Salah satunya pihak yang mengelola parkir sepeda motor di area luar PS Mall.
"Akibat dari peristiwa ini satu orang bernama Billy mengalami luka bacok di bagian tangan, lengan, paha dan kepala. Saat ini korban dirawat di RS Akagani Palembang," kata Sonny.
Lanjut dikatakan Sonny bahwa hasil dari olah TKP, pihaknya menemukan dua bilah senjata tajam jenis parang.
Dua kelompok masyarakat di Palembang saling serang. Akibat kejadian itu, satu orang menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit.
