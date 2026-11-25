jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Beladiri Sambo Indonesia (Persambi) kembali memanaskan persaingan olahraga bela diri nasional.

Kali ini, ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Beregu dan Blind Sambo 2026 dipersiapkan sebagai panggung pembuktian kemampuan para atlet sekaligus upaya melahirkan bibit unggul untuk masa depan.

Turnamen yang memperebutkan Piala Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut dijadwalkan berlangsung di GOR OSO Bekasi, Jawa Barat, pada 12-13 Desember 2026.

Ketua Umum PP Persambi Krisna Bayu Oly menegaskan bahwa kompetisi nasional memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Karena itu, pihaknya berkomitmen menjadikan kejurnas sebagai agenda rutin setiap tahun.

“Kompetisi itu sangat penting sebagai jantung pembinaan olahraga. Makanya, PP Persambi menggelarnya secara rutin setiap tahun,” ujar Krisna Bayu Oly, Selasa (24/11/2026).

Menariknya, Kejurnas Sambo tahun ini tidak hanya mempertandingkan nomor beregu dan perorangan. Persambi juga memberikan ruang bagi atlet disabilitas melalui kategori Blind Sambo.

Secara keseluruhan, terdapat lima kategori yang akan dipertandingkan, yakni Beregu Sport Campuran, Beregu Combat, Blind Sambo Perorangan, Sport Perorangan, dan Combat Perorangan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Persambi memperluas kesempatan berkompetisi sekaligus meningkatkan kualitas persaingan di berbagai nomor pertandingan.