Recall Mercedes-AMG E53 Karena Sistem Transmisi Bermasalah

Recall Mercedes-AMG E53 Karena Sistem Transmisi Bermasalah

Recall Mercedes-AMG E53 Karena Sistem Transmisi Bermasalah
Mercedes-benz AMG E35. Foto:mercedesbenz

jpnn.com - Mercedes-Benz kembali menjadi perbincangan terkait isu keselamatan untuk model Mercedes-AMG E53.Sebanyak 18 unit.

Mercedes-AMG E53 di Australia, menyusul potensi masalah serius pada sistem transmisi.

Model yang terdampak merupakan Mercedes-AMG E53 produksi tahun 2024 hingga 2025.

Meski demikian, sebagian unit disebut bisa saja baru dipasarkan atau dikirim ke konsumen pada periode yang lebih baru.

Informasi recall pertama kali dilaporkan oleh media otomotif Drive, Rabu waktu setempat.

Dalam pemberitahuan resminya, Mercedes-Benz Australia menjelaskan bahwa terdapat cacat produksi pada rangkaian kabel transmisi.

Komponen tersebut berpotensi bergesekan dengan poros penggerak depan.

Gesekan itu dapat menyebabkan kerusakan pada kabel, yang berujung pada gangguan serius saat kendaraan digunakan.

