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Recall Omoda 5 di Malaysia, Chery Indonesia Beri Tanggapan

Recall Omoda 5 di Malaysia, Chery Indonesia Beri Tanggapan
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Omoda 5 yang dipasarkan di Indonesia. Foto: dok Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Chery Auto Malaysia baru saja mengumumkan penarikan kembali (recall) untuk ribuan unit Omoda 5 setelah diterpa isu miring: as roda belakang yang mendadak patah saat digunakan.

Sontak, kabar tersebut bikin sebagian pemilik SUV bergaya modern tersebut di tanah air kepikiran.

Menanggapi kegelisahan itu, Chery Sales Indonesia langsung pasang badan.

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Chery memastikan belum mengambil langkah recall di dalam negeri, karena masih menanti hasil investigasi menyeluruh dari kantor pusat global.

Lagi pula, karakter produksi di kedua negara memang berbeda.

Omoda 5 di Malaysia dirakit secara lokal di sana, sementara unit yang beredar di Indonesia keluar dari fasilitas perakitan mitra lokal, Handal Indonesia Motor.

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Hingga saat ini, Chery Indonesia juga mengeklaim belum menerima satu pun laporan terkait masalah patah poros roda dari konsumen domestik.

Meski begitu, Chery paham betul rasa cemas yang mungkin timbul di benak para pengendaranya.

Chery Auto Malaysia baru saja mengumumkan penarikan kembali (recall) untuk ribuan unit Omoda 5 setelah diterpa isu miring: as roda belakang yang mendadak patah

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