Recovery Berbuah Hasil, Waskita Karya Raih Laba dan Kontrak Baru di 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI) menunjukkan kesungguhannya dalam recovery bisnisnya melalui realisasi kinerja yang positif dengan perolehan laba pada 2025.

Direktur Utama WKI Bambang Dwi Wijayanto mengatakan kontribusi pendapatan usaha terbesar WKI berasal dari segmen konstruksi, yang utamanya didapatkan dari proyek jalan tol di Sumatera (KAPB & Paltung) dan proyek lainya yang dikelola.

Di lain sisi, WKI berhasil membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) 2025 sesuai target dengan ketercapaian 100,07 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025.

Capaian tersebut melanjutkan kinerja baik Perseroan setelah pada 2024 WKI juga berhasil merealisasikan NKB sebesar 116,72 persen dari target RKAP 2024.

"Konsistensi pencapaian NKB selama dua tahun berturut-turut tersebut mencerminkan kinerja Perseroan yang solid, khususnya pada fungsi pemasaran, serta menunjukkan kemampuan WKI dalam menjaga realisasi kontrak sesuai dengan target yang telah ditetapkan," kata Bambang dalam keterangannya, Senin (2/2).

Dia menjelaskan seiring pengembangan usaha yang dilakukan, pada 2025 WKI mulai masuk ke dalam dunia Pertambangan melalui perolehan kontrak atas Pekerjaan Infrastruktur dari Perusahaan tambang.

Dari sisi kualitas, NKB yang diperoleh WKI pada 2025 juga menunjukkan perbaikan dibandingkan 2024.

Dia menyebutkan berdasarkan segmen usaha, perolehan NKB 2025 didominasi oleh segmen Konstruksi yang berkontribusi sekitar 76,6 persen.