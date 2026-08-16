Red Bull Dance Your Style 2026 Buka Jalan Dancer Daerah Menuju Panggung Dunia
jpnn.com - Red Bull Dance Your Style Indonesia 2026 menghadirkan jalur Online Qualifier untuk pertama kalinya.
Program tersebut membuka kesempatan bagi dancer dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti seleksi tanpa harus lebih dulu datang ke Jakarta.
Talenta dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku ikut mengirimkan video penampilan mereka. Tujuh dancer terbaik kemudian mendapat kesempatan melanjutkan langkah ke Jakarta Qualifier.
Kesempatan Baru bagi Dancer Daerah
Dancer asal Sulawesi Utara, Richard Mamuko, menjadi salah satu peserta yang merasakan manfaat dari jalur tersebut.
Menurutnya, Online Qualifier membuat jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi dancer daerah untuk mengikuti kompetisi berskala internasional.
"Di luar Jakarta sebenarnya banyak dancer yang punya kemampuan dan karakter yang kuat, hanya saja, jarak dan akses yang terbatas seringkali membatasi kesempatan kami untuk mengikuti kompetisi berskala internasional."
"Melalui Online Qualifier, jalan untuk menunjukkan kemampuan jadi terbuka. Bagi saya, ini bukan hanya soal bertanding, tetapi juga bertemu teman-teman dari berbagai kota, bahkan bisa bertemu langsung sosok street dancer mancanegara yang saya kagumi."
Pegiat street dance Indonesia, Bisma Karisma, menilai pemerataan akses penting seiring makin berkembangnya komunitas street dance di berbagai wilayah.
Red Bull Dance Your Style 2026 membuka jalur baru bagi dancer daerah. Siapa yang akan berhasil merebut tiket menuju panggung dunia di Zurich?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Atlet Muda Indonesia Punya Kesempatan Besar Kembangkan Karier Lewat Red Bull Next Generation
- Veda Ega Pratama Tembus ‘Lingkaran' Elite Red Bull
- Di Balik Masa Depan Marc Marquez dengan Ducati, Ada Manuver Sponsor Bernilai Fantastis
- Klopp Dirumorkan Bakal Melatih Real Madrid, Agen Buka Suara
- 2 Mahasiswa Indonesia Bersinar di Ajang Red Bull Ibiza Royale Spanyol
- Frederic Fugen Bawa Indonesia Mencetak Sejarah Baru di Olahraga Dirgantara Dunia