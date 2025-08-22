Red Flag Berkibar di FP1 MotoGP Hungaria, Motor Nomor 25 Terbakar

jpnn.com - BALATON – Latihan bebas atau free practice 1 MotoGP Hungaria di Balaton Park, Balaton, Jumat (22/8) sore WIB terpaksa dihentikan untuk sementara.

Red flag terpaksa dikibarkan dan diberlakukan lantaran track conditions, oil spillage on Turn 5, saat FP1 tersisa 30:31 menit dari 45 menit.

Pemicu utama dari red flag ini ialah terbakarnya motor nomor 25 yang ditunggangi Raul Fernandez.

Sebelum insiden yang melibatkan motor Raul, Kuda Besi milik Jorge Martin juga berasap.

Saat red flag di FP1, Top 3 ditempati Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, dan Fermin Aldeguer.

MotoGP Hungaria merupakan seri baru di MotoGP. Tak ada data atau referensi mengenai Balaton Park untuk para pembalap. (mgp/jpnn)