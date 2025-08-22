Red Flag Berkibar di FP1 MotoGP Hungaria, Motor Nomor 25 Terbakar
jpnn.com - BALATON – Latihan bebas atau free practice 1 MotoGP Hungaria di Balaton Park, Balaton, Jumat (22/8) sore WIB terpaksa dihentikan untuk sementara.
Red flag terpaksa dikibarkan dan diberlakukan lantaran track conditions, oil spillage on Turn 5, saat FP1 tersisa 30:31 menit dari 45 menit.
Pemicu utama dari red flag ini ialah terbakarnya motor nomor 25 yang ditunggangi Raul Fernandez.
Sebelum insiden yang melibatkan motor Raul, Kuda Besi milik Jorge Martin juga berasap.
Saat red flag di FP1, Top 3 ditempati Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, dan Fermin Aldeguer.
MotoGP Hungaria merupakan seri baru di MotoGP. Tak ada data atau referensi mengenai Balaton Park untuk para pembalap. (mgp/jpnn)
Saat red flag di FP1 MotoGP Hungaria, Top 3 ditempati Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, dan Fermin Aldeguer.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jadwal MotoGP Hungaria: Percayalah! Pasti Ada Rekor
- Motor Balap Nicky Hayden dengan Tampilan Patriotik dan Tanpa Sponsor Dilelang
- Adik Marc Marquez Ungkap Tanda-tanda Kebangkitan Pecco Bagnaia, Apa Itu?
- Pembalap Gresini Racing Fokus Raih Hasil Positif di MotoGP Hungaria
- Tersisih dari Podium, Francesco Bagnaia Sindir Ducati Seusai Dihajar Marc Marquez
- MotoGP 2025: Bos Ducati tak Tahan Lagi, Francesco Bagnaia Jadi Sasaran Kritik