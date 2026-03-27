Red Flag! Marc Marquez Tumbang di FP1 MotoGP Amerika
jpnn.com - TEXAS – Marc Marquez mengalami kecelakaan di Turn 10 Circuit of The Americas, Austin, Texas, dalam Free Practice 1 MotoGP Amerika, Jumat (27/3) malam WIB.
Red flag atau bendera merah pun langsung berkibar. Panitia menilai FP harus dihentikan sementara.
Kecelakaan yang melibatkan Marc itu cukup membuat pembatas trek berantakan.
Marc terjatuh secara tragis. Sesaat setelah berada di puncak tanjakan, dan ketika hendak menuruni tikungan, Marc kehilangan kendali.
Si Juara Dunia MotoGP 2025 itu terlihat terbanting ke gravel hingga menabrak pembatas.
Marc lalu menumpang motor petugas ke garasi utama Ducati.
Saat ini FP1 sudah kembali berputar. Pedro Acosta untuk sementara memimpin di 30 menit sesi tersisa. (adk/jpnn)
MotoGP Amerika 2026
Jumat (27/3)
22.45-23.30 WIB: Free Practice 1
Sabtu (28/3)
03.00-04.00: Practice
22.10-22.40 WIB: Free Practice 2
22.50-23.05 WIB: Qualifying 1
23.15-23.30 WIB: Qualifying 2
Minggu (29/3)
03.00 WIB: Sprint 10 Laps
22.40-22.50 WIB: Warm Up
Senin (30/3)
03.00 WIB: Grand Prix 19 Laps
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
