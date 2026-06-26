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Red Flag Mewarnai Practice MotoGP Belanda, Cek 10 Besar

Red Flag Mewarnai Practice MotoGP Belanda, Cek 10 Besar
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Marco Bezzecchi. Foto: motogp

jpnn.com - ASSEN - Pembalap Aprilia, si pemimpin klasemen, yang pekan lalu mendapat larangan tampil pada race di Ceko, Marco Bezzecchi menggila pada Practice MotoGP Belanda di Circuit Assen, Jumat (26/6) malam WIB.

Bezzecchi tampak seperti sangat mudah mengendarai motornya, sangat kencang.

Saat Bezzecchi di lintasan, catatan waktunya selalu mengerikan hingga akhirnya tembus di satu menit 31,123 detik.

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Practice yang menentukan klasifikasi kualifikasi tadi sempat diwarnai red flag.

Pihak MotoGP terpaksa mengibarkan Bendera Merah lantaran Alex Marquez mengalami kecelakaan serius saat practice tersisa tiga menit dari 60 menit sesi tersedia.

Meski adik Marc Marquez itu termasuk di dalam 10 Besar, tetapi belum jelas apakah Alex bisa melanjutkan akhir pekan di lintasan Assen.

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Sepuluh pembalap terbaik pada practice tadi berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2).

Sementara itu, di luar Top 10 harus berjibaku terlebih dahulu di kualifikasi 1 (Q1).

10 Pembalap terbaik pada Practice MotoGP Belanda tadi berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama.

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