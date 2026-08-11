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Redakan Amandel yang Meradang dengan Mengonsumsi 8 Makanan Ini

Redakan Amandel yang Meradang dengan Mengonsumsi 8 Makanan Ini
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Sup ayam. Foto: bedbathandbeyond

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK semua makanan aman dikonsumsi oleh penderita amandel.

Apa yang Anda makan pasti bisa membuat perbedaan ketika Anda mengalami gejala radang amandel yang tidak nyaman.

Seperti kesulitan menelan, nyeri, dan iritasi di tenggorokan saat berbicara.

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Nafsu makan Anda mungkin berkurang dan kamu mungkin tidak ingin makan banyak saat tenggorokan Anda terasa panas.

Namun, tubuh Anda tetap membutuhkan nutrisi penting untuk membantu penyembuhan dan tetap ternutrisi.

Ada berbagai makanan alami yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mempercepat pemulihan.

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Ada beberapa makanan yang baik dikonsumsi jika Anda menderita amandel.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

Ada beberapa jenis makanan sehat dan bergizi yang aman dikonsumsi jika amandel Anda meradang dan salah satunya adalah kentang tumbuk.

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