menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Redakan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 5 Pengobatan Alami Ini

Redakan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 5 Pengobatan Alami Ini

Redakan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 5 Pengobatan Alami Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi biji pala. Foto: thesourcebulkfoods

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, bahkan anak-anak.

Siapa pun pasti tak ingin merasakan kembung, mulut terasa asam, mual, dada seperti terbakar, dan rasa nyeri di ulu hati.

Coba obati dengan racikan herbal ini. Racikannya bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit

Siapa yang tidak kenal dengan kunyit. Rempah-rempah yang satu ini memang cukup populer di tanah air.

Umumnya kunyit dimanfaatkan sebagai salah satu herbal membuat jamu.

Baca Juga:

Kunyit dipercaya efektif meredakan asam lambung Anda. Bagian yang digunakan sebagai obat herbal asam lambung adalah rimpang kunyit.

Untuk merasakan manfaatnya, Anda tumbuk kunyit kering sampai menjadi bubuk.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu meredakan asam lambung dengan cepat dan salah satunya ialah temulawak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI