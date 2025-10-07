Redakan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 5 Pengobatan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, bahkan anak-anak.

Siapa pun pasti tak ingin merasakan kembung, mulut terasa asam, mual, dada seperti terbakar, dan rasa nyeri di ulu hati.

Coba obati dengan racikan herbal ini. Racikannya bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit

Siapa yang tidak kenal dengan kunyit. Rempah-rempah yang satu ini memang cukup populer di tanah air.

Umumnya kunyit dimanfaatkan sebagai salah satu herbal membuat jamu.

Baca Juga: 10 Pengobatan Alami untuk Atasi Bau Mulut dengan Cepat

Kunyit dipercaya efektif meredakan asam lambung Anda. Bagian yang digunakan sebagai obat herbal asam lambung adalah rimpang kunyit.

Untuk merasakan manfaatnya, Anda tumbuk kunyit kering sampai menjadi bubuk.