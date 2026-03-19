Redakan Asam Lambung yang Menyakitkan dengan 3 Bahan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Asam lambung yang baik ke kerongkongan bisa menyebabkan sakit perut hingga sensasi terbakar pada dada.

Ada beberapa bahan alami yang bisa digunakan untuk obat asam lambung yang baik.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe merupakan salah satu bahan alami yang mempunyai kandungan berupa zat fenolik yang membantu meredakan iritasi pada saluran cerna dan mencegah kontraksi otot lambung.

Jahe diketahui juga bisa mengurangi mual, mencegah nyeri otot dan mengurangi pembengkakan pada tubuh.

2. Minyak peppermint

Minyak peppermint punya potensi menjadi obat alami mengatasi sejumlah gangguan pencernaan, termasuk juga sakit asam lambung.

Minyak esensial dari bunga dan daun peppermint ini juga diketahui bisa meredakan mual, sakit perut dan sistem pencernaan yang kurang lancar.