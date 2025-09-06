Redakan Batuk dengan Mengonsumsi 4 Bahan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - BATUK merupakan salah satu penyakit pernapasan yang cukup merepotkan.
Ada beberapa jenis batuk dan salah satunya ialah batuk berdahak.
Alih-alih menggunakan obat-obatan kimia, kamu bisa mencoba mengonsumsi beberapa bahan alami yang tebukti lebih aman untuk tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Madu
Penelitian dari Canadian Family Physican mengungkapkan bahwa madu merupakan salah satu bahan alami untuk batuk.
Sifat analgesik dan komponen antibakteri di dalamnya efektif meringankan batuk.
2. Kaldu Tulang
Mengonsumsi kaldu tulang bisa meningkatkan hidrasi tubuh.
Makanan ini juga mudah ditelan bagi penderita batuk. Selain itu, nutrisi di dalam tubuh juga terpenuhi.
Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu meredakan batuk dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja kaldu tulang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 6 Khasiat Minum Air Daun Sirih Campur Madu, Bantu Atasi Gangguan Pernapasan
- 6 Khasiat Labu Siam Campur Madu, Baik untuk Penderita Diabetes
- 5 Manfaat Daun Sirih, Ampuh Obati Asam Urat
- 3 Bahan Alami Ini Bikin Menstruasi Selalu Datang Tepat Waktu
- Jangan Diabaikan, Batuk Tak Kunjung Sembuh Bisa Jadi Tanda Awal Kanker Paru
- Anda Mengalami Masalah Pencernaan, Atasi dengan Mengonsumsi 5 Bahan Alami Ini