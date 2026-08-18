Redakan Bronkitis dengan 4 Pengobatan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - BRONKITIS merupakan salah satu peradangan pada dinding saluran bronkus.

Bronkitis akut bisa diobati di rumah menggunakan obat alami dan gejalanya bisa hilang dalam beberapa minggu.

Namun, jika gejalanya masih berlanjut atau memiliki bronkitis kronis, segera dapatkan bantuan medis.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bawang putih

Bawang putih mengandung senyawa yang disebut allicin yang memiliki sifat antiinflamasi, antibiotik, antibakteri, dan antivirus.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Pharmacognosy Review menunjukkan bahwa bawang putih efektif dalam mengobati bronkitis.

Konsumsi satu siung bawang putih segar atau bisa juga menambahkan bawang putih dalam makanan.

2. Kumur dengan air garam

Kumur-kumur dengan air garam dapat meredakan radang tenggorokan dan membantu pemecahan lendir yang melapisi dan mengiritasi tenggorokan.