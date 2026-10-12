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Redakan Diare dengan 3 Bahan Alami Ini

Redakan Diare dengan 3 Bahan Alami Ini
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Apel. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DIARE merupakan salah satu penyakit yang menyerang saluran pencernaan.

Penyakit yang biasa muncul seusai banjir ini, mengganggu aktivitas harian dan menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan.

Jadi, penting untuk tahu dan memahami bagaimana menangani diare yang aman dan mudah.

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Berikut bahan alami yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi diare, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh chamomile

Teh chamomile memiliki sifat antiinflamasi atau antiradang, yang membantu meredakan gejala penyakit diare.

Senyawa bisabolol dan apigenin yang ada di dalamnya, punya sifat menenangkan dan membantu mengurangi peradangan saluran pencernaan.

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Chamomile juga punya sifat antispasmodik yang bermanfaat mengurangi kontraksi usus, sehingga tinja bisa tertahan lebih lama.

2. Jahe 

Jahe sudah lama dikenal sebagai herbal yang membantu mengatasi sejumlah gangguan kesehatan, termasuk diare.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu meredakan diare dan salah satunya ialah tentu saja jahe.

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