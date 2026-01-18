menu
Redakan Diare dengan Mengonsumsi 4 Jenis Obat Ini
Ilustrasi diare Foto: Laman India Times

jpnn.com, JAKARTA - DIARE merupakan salah satu penyakit yang menyerang pencernaan Anda.

Diare mengakibatkan penderitanya sering buang air besar yang encer.

Maka dari itu, kamu harus segera mengatasi diare dengan obat-obatan yang ampuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Loperamide (imodium)

Loperamide merupakan obat diare untuk orang dewasa. Obat ini bekerja dengan memperlambat gerak usus agar menghasilkan feses dalam bentuk yang lebih padat.

Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, atau tablet yang meleleh.

Baca Juga:

Kamu bisa memperoleh obat ini dengan resep dokter atau membelinya langsung di apotek.

2. Attapulgite

Attapulgite merupakan zat yang memperlambat kerja usus besar agar bisa menyerap lebih banyak air, sehingga tekstur feses menjadi lebih padat.

Ada beberapa jenis obat yang tersedia di apotek yang bisa membantu meredakan diare dengan cepat dan salah satunya ialah oralit.

