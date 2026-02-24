menu
Redakan Gejala Bronkitis dengan Mengonsumsi 5 Pengobatan Alami Ini
Ilustrasi teh madu campur lemon. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - BRONKITIS merupakan salah satu penyakit pernapasan yang harus segera diobati.

Bronkitis bisa bersifat akut atau kronis. Bronkitis akut bisa diobati di rumah menggunakan obat alami dan gejalanya bisa hilang dalam beberapa minggu.

Namun, jika gejalanya masih berlanjut atau memiliki bronkitis kronis, segera dapatkan bantuan medis.

Ada beberapa pengobatan alami yang bisa membantu meredakan gejala bronkitis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bawang putih

Bawang putih mengandung senyawa yang disebut allicin yang memiliki sifat antiinflamasi, antibiotik, antibakteri, dan antivirus.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Pharmacognosy Review menunjukkan bahwa bawang putih bisa digunakan sebagai pengobatan alami untuk meredakan gejala bronkitis.

Konsumsi satu siung bawang putih segar atau bisa juga menambahkan bawang putih dalam makanan.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu meredakan gejala bronkitis dan salah satunya ialah bawang putih.

