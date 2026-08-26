Redakan Mag dengan 5 Bahan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - MAG merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Jika sudah parah, mag bisa memberikan sensasi panas di perut.

Selain mengonsumsi obat mag yang sudah banyak tersedia di apotek, ada cara mengatasinya secara alami dan tradisional.

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Obat mag tradisional seringkali menjadi obat alternatif yang cukup aman dan efektif.

Ada beberapa beberapa obat mag tradisional yang berasal dari berbagai macam bahan alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Jahe

Jahe bisa memberi efek yang baik untuk lambung yang meradang akibat mag.

Tanaman ini bermanfaat sebagai antiinflamasi dan antibakteri. Cara mengolahnya adalah dengan mengambil sari jahe dengan merebus potongan jahe yang sudah dibersihkan, setelah itu kamu bisa meminumnya selagi hangat.